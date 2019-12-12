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Леонида Агутина вынуждают заплатить за украденные картины

Подписчица просит защиты у артиста, но, судя по всему, пока звезда не планирует вмешиваться.

Леонида Агутина вынуждают заплатить за украденные картины
Подписчица проси Леонида Агутина заплатить за украденные у нее картины ФОТО: https://www.instagram.com/agutinleonid

Певец и композитор Леонид Агутин невольно оказался втянут в скандал. Его подписчица просит помочь восстановить справедливость и разобраться с музыкантом Александром Козулиным, который числится в знакомых у артиста.

Девушка является художницей и готовилась к выставке. Козулин должен был оказать помощь и, по словам пострадавшей, оказал: продал четыре картины и пропал.

Попытки воззвать мужчину к совести не увенчались успехом и художница решила зайти с козырей.

«Добрый вечер, Леонид, я конечно извиняюсь, но ваш приятель, музыкант Козулин Александр, украл у меня 4 картины», — обращается к артисту девушка.

Она признает, что не имеет возможности найти обманщика, так как он «укатил из Берлина в Москву». Естественно, ни копейки денег девушка не получила. Поэтому вся надежда только на Леонида Агутина.

«Мне он не отвечает. Просьба вернуть мне деньги», — резюмирует девушка.

Неожиданное решение проблемы заставило многих остановиться и понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации. От певца ждали какой угодно реакции и она последовала: артист увидел крик души и посочувствовал жертве.

«Сожалею, если это правда, — написал Агутин. — Шапочно знаком с ним. Не видел лет 15 его. Надеюсь, все как-то разрешится».

А вот про компенсацию певец уточнять ничего не стал, сделав вид, что этого предложения не заметил.

Многие подписчики артиста не поленились и заглянули на страницу художницы.

«Посмотрел ваши картины. Если этот мужик действительно смог их продать, это большая удача! Трудно представить, как это возможно», — написал один из фолловеров.

Ранее Анжелика Варум поделилась воспоминаниями об их с Леонидом Агутиным свадьбе. Певица рассказала, как супруг «тормозил» в ЗАГСе, пишет сайт Актуальные новости.

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Леонида Агутина вынуждают заплатить за украденные картины
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