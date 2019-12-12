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Тейлор Свифт принесла крупную денежную удачу игроку в лотерею

По крайней мере, сам счастливчик в этом твердо уверен.

Тейлор Свифт принесла крупную денежную удачу игроку в лотерею
Деньги. Фото: Pixabay

Американец Джон Кабрал из штата Мэриленд дважды выиграл в лотерею и утверждает, что оба раза удачу ему принесла певица Тейлор Свифт.

«Первый раз я выиграл в лотерею в 2015 году. Тогда я работал на концерте Тейлор Свифт на Потомаке. Она была потрясающе милой девушкой, и мы сделали все, чтобы она успешно выступила на сцене. В тот вечер я выиграл главный приз лотереи Pick 3», -рассказал мужчина.

Второй раз 58-летнему американцу повезло в ноябре 2019 года. Он выиграл 33 054 доллара. И эта победа совпала с присуждением Тейлор Свифт звания «Артист десятилетия» и еще пяти наград по версии American Music Awards. Джон Кабрал уверен, что певица приносит ему удачу.

«Может быть, когда-нибудь она напишет обо мне песню», — помечтал победитель и сказал изданию UPI, что использует свой выигрыш, чтобы устроить особенное Рождество для своей семьи.

Напомним, ранее мы рассказывали про игрока, который выиграл миллион долларов в лотерею благодаря пророческим снам.

А также мы писали, что разорившаяся многодетная мать выиграла в бинго свыше миллиона фунтов стерлингов, что составляет 93,5 миллиона рублей.

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Тейлор Свифт принесла крупную денежную удачу игроку в лотерею
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