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Самую разыскиваемую картину Густава Климта нашли в неожиданном месте

Как оказалось, произведение искусства было в двух шагах от сыщиков.

Самую разыскиваемую картину Густава Климта нашли в неожиданном месте
Выставка Густава Климта. Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa

Одну из самых разыскиваемых картин Густава Климта нашли в абсолютно неожиданном месте. Представьте ситуацию: в 1997 году картина «Портрет женщины» пропала со стены галереи современного искусства в городе Пьяченца, что в Италии. На тот момент цена полотна доходила до 66 миллионов долларов, а найти похитителя так и не удалось, равно как и пропавшую картину.

Благодаря своей цене полотно стало одним из самых разыскиваемых в мире искусства. И вот спустя столько времени пропажа нашлась там, где никто и не догадывался искать целых 20 лет. «Портрет женщины» обнаружили в тайнике музея, из которого она и была похищена. Садовник, очищающий сорняки, случайно заметил скрытую ранее стальную дверь,  за которой оказалась потайная комната похитителя, а картина лежала в мешке.

Эксперты уже подтвердили подлинность произведения искусства, но представители галереи пока так и не дали официальный комментарий, который объяснил бы, почему они за 20 лет так и не нашли минутки, чтобы рассказать сотрудникам правоохранительных органов о тайной комнате, которая все это время была у них под носом.

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Самую разыскиваемую картину Густава Климта нашли в неожиданном месте
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