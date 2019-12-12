Самую разыскиваемую картину Густава Климта нашли в неожиданном месте

Одну из самых разыскиваемых картин Густава Климта нашли в абсолютно неожиданном месте. Представьте ситуацию: в 1997 году картина «Портрет женщины» пропала со стены галереи современного искусства в городе Пьяченца, что в Италии. На тот момент цена полотна доходила до 66 миллионов долларов, а найти похитителя так и не удалось, равно как и пропавшую картину.

Благодаря своей цене полотно стало одним из самых разыскиваемых в мире искусства. И вот спустя столько времени пропажа нашлась там, где никто и не догадывался искать целых 20 лет. «Портрет женщины» обнаружили в тайнике музея, из которого она и была похищена. Садовник, очищающий сорняки, случайно заметил скрытую ранее стальную дверь, за которой оказалась потайная комната похитителя, а картина лежала в мешке.

Эксперты уже подтвердили подлинность произведения искусства, но представители галереи пока так и не дали официальный комментарий, который объяснил бы, почему они за 20 лет так и не нашли минутки, чтобы рассказать сотрудникам правоохранительных органов о тайной комнате, которая все это время была у них под носом.