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«Почему таксисты зарабатывают больше, чем мой муж?!»: Водонаева о разводе с Комовым

Главной причиной расставания звездной пары стали деньги.

«Почему таксисты зарабатывают больше, чем мой муж?!»: Водонаева о разводе с Комовым
Алена Водонаева. Фото: Гусева Евгения/Архив "КП"

Во время съемок YouТube-шоу «Алена, Блин!» приглашенная гостья Алена Водонаева наконец-то раскрыла истинную причину своего расставания со вторым супругом, Алексеем Комовым. Как бы банально это ни звучало, но причиной разрыва стали деньги, которых явно не хватало звезде. По словам Алены, они с Алексеем даже в разные магазины за продуктами ходили. Как выразилась Водонаева, она ходила в нормальный, а он — в «Пятерочку». По словам мужчины, все продукты одинаковые и нет смысла переплачивать за бренд.

Последней каплей для Алены стало зимнее путешествие в Дубай, потому что даже билеты на самолет супруги покупали разные, Водонаева летела прямым рейсом, а у Алексея не было денег и он был вынужден лететь с пересадками. Собственно, и отпуск у него закончился раньше, улетали из Дубая они в разных самолетах.

«Почему таксисты на бизнес-классе зарабатывают больше, чем мой муж?!» — сокрушалась телезвезда.

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«Почему таксисты зарабатывают больше, чем мой муж?!»: Водонаева о разводе с Комовым
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