Лещенко похвастался Галкину процветающим бизнесом

Народный артист России Лев Лещенко раскрыл Максиму Галкину важный секрет – оказывается, у того имеется достаточно крупный бизнес. Об этом сам исполнитель рассказал ведущему и пародисту в новой передаче Галкина на YouТube «Музыкалити». Лещенко отметил, что активно развивает лесную промышленность в городе Владимире.

«В 97 году я занимался всякими перестроечными делами. Время было тяжелое. Тогда я еще определялся, хочу ли я быть артистом. Начинал развивать бизнес. О нем мы говорить не будем, хотя он у меня есть, и еще какой. Большой лесопромышленный комплекс. Я даже знаю, что такое «харвестр» и «форвардер»», — высказался Лещенко.

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Галкин не смог удержаться от шутки и спросил Льва Валерьяновича, почему тот не вставляет столь экзотичные слова в собственные песни. 77-летний Лещенко отвечать на провокацию, впрочем, не стал, а вместо этого напел строчки «лети выше солнца».