МВД возбудило дело из-за угроз 6-летнему сыну Рудковской и Плющенко

Полицейские Московской области возбудили уголовное дело по факту угроз, которые поступают 6-летнему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Неизвестный угрожал мальчику и требовал с него денег. Теперь к ситуации подключатся силовики. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы супругов.

«Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ)», — сказал защитник.

В полиции подтвердили, что ранее получили заявление от знаменитых родителей. В документе было указано, что неизвестные требуют два миллиона рублей или обещают причинить вред мальчику. И хотя угрозам неизвестного не поверили, но рисковать жизнью Гном Гномыча не стали. Было решено усилить меры безопасности и обратиться за помощью к силовикам.

Несколько дней стражи порядка проводили проверку и по ее результатам пришли к выводу, что действительно имеется состав преступления. Если преступник будет пойман, то ему грозит до двух лет лишения свободы.

В октябре 2019 года Яна Рудковская сообщила об угрозах, которые получает ее маленький сын, и призвала всех отнестись с пониманием к проблеме. Продюсер не стала вдаваться в детали, но призналась, что мальчику пишут назойливые поклонники.

Ранее Яна Рудковская оказалась в неловкой ситуации после недавнего выхода в свет. Выяснилось, что продюсер и сестра Димы Билана Анна появились на публике в одинаковых нарядах, сообщает сайт OA.