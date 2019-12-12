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«Я вообще скромно живу»: Водонаева раскрыла свой ежемесячный доход

Многие жители России не зарабатывают столько и за год.

«Я вообще скромно живу»: Водонаева раскрыла свой ежемесячный доход
Алена Водонаева. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Приглашенной звездой нового выпуска YouTube-шоу «Алена, Блин!»  оказалась Алена Водонаева. После рассказа о своей неприязни к полным людям и о том, что с человеком с лишним весом она даже в одну воду зайти брезгует, актриса поделилась личной информацией о доходе.

Как заявила сама Алена, зарабатывает она по-разному, например, рекламная сторис в ее Instagram стоит от 60 до 100 тысяч рублей, но, по словам звезды, для нее это мелочь, на еду. Крупные рекламные проекты приносят ей гораздо больше, а основной доход складывается из продажи книг и салона красоты. В итоге девушка призналась, что за месяц она зарабатывает от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

«Я вообще скромно живу», — заметила Водонаева.

Также актриса сообщила, что с годами ей требуется все меньше материальных ценностей для счастья и она уже давно предпочитает покупки в интернете утомительным походам по магазинам.

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«Я вообще скромно живу»: Водонаева раскрыла свой ежемесячный доход
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