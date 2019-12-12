Латынина влюбилась в женатого мужчину и добилась его развода с супругой

Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как познакомилась со своим вторым супругом, доктором технических наук, профессором Юрием Фельдманом. В то время мужчина был женат, но ради гимнастки оставил семью.

«Мы познакомились в доме отдыха. Он совсем не знал, кто я такая. Я помню, как он поцеловал мое запястье, и я поняла, что это мой человек. Он спросил: «А вы умеете играть в теннис?» Я ответила, что никогда не играла. Но он меня научил», — заявила спортсменка.

По ее словам, она влюбилась в будущего мужа без памяти. При этом ей был уже 51 год. «Он был женат. И когда он хотел развестись, то его вызвали в партком. Сказали: «Или билет партийный кладёшь на стол, или не разводись». Я была сильно влюблена», — заявила Лариса Латынина.

В студии появилась также ее дочь от первого брака Татьяна. Она вспомнила, как расставались ее родители. «Для меня это был удар. Мне было всего десять лет. Мы как раз переехали в Москву. И вдруг мама расстается с папой. Слава Богу, что у них хватило мудрости, чтобы сохранить теплые отношения. Сейчас они дружат даже больше, чем раньше. Отмечают юбилеи. За одним столом собирается мама, мой папа с новой супругой, Юра. Мы все пьем за здоровье и счастливы», — сказала дочь Ларисы Латыниной.