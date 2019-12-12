«Это была детская любовь»: Латынина объяснила, почему развелась с первым мужем

По словам прославленной гимнастки, у них были разные взгляды на жизнь.

Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему развелась с первым мужем. Также она вспомнила их историю знакомства.

«В девятом классе за мной стал ухаживать Иван Латынин, который учился в мореходном училище. Мама сказала: «Приведи его домой, я хочу его видеть». И я привела его домой. Она его тут же накормила борщом. Ей очень понравилось, как он ел. Она считала, что в мореходке им что-то не додают. Она его откармливала. Потом я уехала в Киев. За мной стали ухаживать мальчики. Мама дала ему телеграмму, чтобы срочно приехал. И он приехал. Она сказала: «Это мой любимый зять», — вспомнила Лариса Латынина.

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Как добавила гимнастка, замуж она не торопилась, но мама настаивала. «Потом у нас дочь Татьяна родилась. Я поехала на Олимпиаду в Мельбурн беременной. Была на четвертом месяце», — заявила гимнастка.

Спустя десять лет брак Ларисы Латыниной распался. «Это была детская любовь. С возрастом все совсем по-другому воспринималось. У нас были разные взгляды на жизнь. Благо дело, что сейчас у нас хорошие отношения. Когда я встретила Юру, второго мужа, это был подарок господа Бога», — заметила она.