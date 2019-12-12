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Режиссер «Джокера» объявил печальные новости

Многие поклонники кинокомикса будут разочарованы словами Тодда Филлипса.

Режиссер «Джокера» объявил печальные новости
Хоакин Феникс. Фото: AUG/face to face

Поклонникам фильма «Джокер» самое время начинать грустить. Режиссер картины Тодд Филлипс в своем интервью изданию Variety рассказал о том, когда стоит ждать продолжение картины. Спойлер: можете расслабиться, новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена, более того, далеко не факт, что именно Хоакин Феникс вновь примерит на себя грим злодея с запоминающимся смехом.

Тодд Филлипс ясно дал понять, что говорить о продолжении пока очень рано, более того, он даже не общался на эту тему с Хоакином Фениксом. Так что пока съемочная группа отдыхает и принимает поздравления по поводу грандиозного успеха первой картины. «Джокер» на текущий момент собрал более миллиарда долларов в кинотеатрах по всему миру и стал одним из самых успешных фильмов категории R.

Разумеется, при таких кассовых сборах вопрос продолжения в принципе даже не ставится. Дело лишь в том, когда начнутся съемки.

 

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«Джокер»Тодд ФиллипсХоакин Феникс
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Режиссер «Джокера» объявил печальные новости
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