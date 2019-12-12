Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры

Ранее юморист заявил, что на российском телевидении нельзя шутить о политиках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова одного из лидеров «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина. Ранее в одном из интервью юморист пожаловался на цензуру на телевидении.

Брекоткин, в частности, утверждал, что сейчас нельзя шутить про президента страны, премьер-министра и даже депутатов. Нельзя упоминать в негативном ключе Роскосмос и произносить словосочетание «пенсионная реформа».

На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.

Напомним, Брекоткин также говорил, что из-за цензуры на телевидении шоу «Уральские пельмени» может со временем переехать в Интернет, где не такое пристальное внимание и где пока еще можно шутить над политиками.