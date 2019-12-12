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Жертвы Харви Вайнштейна возьмут деньги и откажутся от обвинений

Скандальный продюсер придумал гениальное решение своих проблем с законом.

Жертвы Харви Вайнштейна возьмут деньги и откажутся от обвинений
Харви Вайнштейн. Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Как сообщает издание The New York Times, продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, наконец-то нашел решение, которое поможет ему избавиться разом от всех проблем, хотя восстановить добропорядочную репутацию будет заметно сложнее.

Всем, кто обвинял продюсера в домогательствах, будет суммарно выплачено более 25 миллионов долларов, после чего те полностью откажутся от всех претензий. Деньги обещали найти страховые компании, защищающие интересы Weinstein Company. Напомним, во время суда Вайнштейн так и не признал свою вину.

Стоит отметить, что адвокат одной из предполагаемых жертв, Томас Джиуффра, был удивлен подобным решением суда и его клиентка не пойдет на подобное решение конфликта.

Напомним, в 2018 году восемь женщин рассказали о том, что Харви Вайнштейн их изнасиловал, а еще 80 представительниц слабого пола сообщили  о домогательствах известного продюсера.

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Жертвы Харви Вайнштейна возьмут деньги и откажутся от обвинений
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