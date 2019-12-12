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Врач немецкой клиники рассказал об обстоятельствах смерти Лужкова

Медик отметил, что экс-мэр Москвы был доставлен в клинику с инфарктом.

Врач немецкой клиники рассказал об обстоятельствах смерти Лужкова
Врач немецкой клиники, где умер Юрий Лужков, объяснил почему это произошло ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП

Главный врач и заведующий лечебной частью клиники «Гроссхадерн» при университете имени Людвига Максимилиана, где 10 декабря умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков, рассказал об обстоятельствах смерти пациента.

По словам профессора Карла-Вальтера Яуха, Юрий Михайлович попал к ним в тяжелом состоянии, врачи диагностировали инфаркт. Сразу же были назначены реанимационные мероприятия и ненадолго политику стало лучше. Но затем последовало ухудшение общего состояния, сердце не смогло выдержать нагрузки.

«Экстренно провели обследование сердца, был поставлен катетер, удалось выяснить, что все важные сосуды закрыты. С помощью катетера их удалось открыть. После этого наступило улучшение», — комментирует 5-tv.ru врач.

И все же опасность вернулась. Были приняты экстренные меры, но они не дали результата.

Источник в окружении Юрия Лужкова сообщил «Интерфаксу», что причиной смерти стали осложнения после процедуры обследования сердца.

Церемония прощания с экс-градоначальником прошла 12 декабря в Москве. Родственники решили не открывать гроб, сообщает сайт Радио «КП».

Проститься пришли не только члены семьи политика, но и министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и другие. Из звезд были замечены Надежда Бабкина, Олег Газманов, Валентин Юдашкин, Геннадий Хазанов.

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Врач немецкой клиники рассказал об обстоятельствах смерти Лужкова
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