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«Любил людей и думал о жизни»: Бабкина поблагодарила Лужкова за заслуги

Артистка пришла в храм Христа Спасителя, чтобы проводить экс-мэра в последний путь.

«Любил людей и думал о жизни»: Бабкина поблагодарила Лужкова за заслуги
Певица Надежда Бабкина. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Певица Надежда Бабкина назвала экс-мэра Москвы Юрия Лужкова человеком, которому известны все чаяния. Артистка утром 12 декабря приехала в храм Христа Спасителя, появившийся, как отметил патриарх Кирилл, по завету экс-мэра. Бабкина возложила к гробу пышный букет красных роз, а затем взяла слово, чтобы высказаться о том, каким она помнит многолетнего управленца.

Подойдя к микрофону, Бабкина отметила превосходные качества Лужкова как организатора, а также подчеркнула выдающиеся черты характера политика. Артистка отметила, что благодарна Юрию Михайловичу за то, что тот в свое время доверил ей создать в столице театр. Бабкина пожелала, чтобы «вечный путь Лужкова был светлым», а со своей стороны пообещала помнить мэра вечно.

«Дорогой Юрий Михайлович, бесконечная Вам благодарность за то, что Вы были удивительным руководителем с человеческим лицом. Вы любили людей и думали о жизни. Огромным удовольствием было быть с Вами. Вы были масштабным руководителем, российским политиком, человеком, которому известны все чаяния. При жизни я успела сказать Вам слова благодарности. Вы любили культуру и всегда были души человеком. Вечная Вам память», — сказала Бабкина, передает спецкор Teleprogramma.pro.

К 12.30 первая часть траурного мероприятия завершилась. Около 15 часов процессия переместится на Новодевичье кладбище, чтобы предать тело экс-мэра земле.

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Надежда Бабкинапохороны ЛужковаУмер Юрий ЛужковХрам Христа Спасителя
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«Любил людей и думал о жизни»: Бабкина поблагодарила Лужкова за заслуги
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