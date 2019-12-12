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«Это шиза! Это паранойя!»: Водонаева обрушилась на Бородину с обвинениями

Звезда «Дома-2» считает, что телеведущая забыла некоторые события из прошлого.

«Это шиза! Это паранойя!»: Водонаева обрушилась на Бородину с обвинениями
YouTube-шоу «Алена, блин!», стоп-кадр

Ксения Бородина в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала, почему поссорилась с Аленой Водонаевой. По ее версии, бывшая подруга слила в СМИ информацию о ее беременности. Алена Водонаева категорически отвергла эту версию.

По ее словам, она никогда бы не стала сплетничать про беременность, поскольку сама когда-то потеряла ребенка и это для нее святое. Конфликт между девушками начался из-за разговоров Алены с подругами Бородиной о ее муже, который изменял ей.

«Я – плохой друг, потому что сплетничала за ее спиной вместе со всеми ее подругами. Мы были в таком шоке, что ей изменяет муж, что не могли это не обсудить. Собственно, потом Ксения написала об этом пост в Instagram, чем подтвердила догадки. Ну вот посплетничала, пошутила, поплатилась за это – дружба закончилась. Относительно беременности – это шиза! Я считаю, что это паранойя! Она что-то про психолога сказала, я бы на месте Ксении эту тему с психологом обработала бы», – сказала Водонаева в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Она заметила, что все остальные девушки, с которыми она обсуждала изменника-мужа Бородиной, до сих пор дружны с Ксенией.  Но именно она почему-то попала в опалу.

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«Это шиза! Это паранойя!»: Водонаева обрушилась на Бородину с обвинениями
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