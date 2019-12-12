Патриарх Кирилл: «Лужков заботился о людях по велению совести»

В московском храме Христа Спасителя началось отпевание Юрия Лужкова. Церемонию проводит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Во вступительном слове епископ отметил не только управленческие качества усопшего, но и особенности характера Юрия Михайловича, которые позволили ему успешно справляться с работой мэра.

«Лужкова отличала способность активно и последовательно решать задачи как мэра первопрестольного града. Однако я бы хотел отметить его особые человеческие качества. Мне приходилось общаться с Юрием Михайловичем и в формальной обстановке, и в человеческой. Я всегда поражался не только остроте ума, его кругозору, способности беседовать на различные темы и творчески воспринимать новую информацию. Я всегда был очень тронут особой атмосферой, особой энергией, которую изучал Юрий Михайлович. Он был творческим человеком, увлекающимся и внимательным к собеседнику», — заявил Кирилл, передает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

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Священнослужитель также напомнил присутствующим, что храм Христа Спасителя появился во многом благодаря усилиям самого Лужкова. Москва преобразилась во время управления Юрием Михайловичем – так, например, в городе появились Иверские ворота и одноименная часовня.

«Он делал не формально, а с полным осознанием важности последствий для духовной жизни людей. Юрий Михайлович не только строил храмы. Он изменил облик нашего города. Он также внимательно относился и к людям. Внимательное отношение к тем, кто нуждался, было присуще Лужкову. Он делал это по велению совести. Мы стоим перед гробом выдающегося человека, государственного мужа. Человека широкой души, сильного ума, доброго сердца», — подчеркнул патриарх.

Кирилл также напомнил людям, что на самом деле смерти не существует. Страшна она только для неопытных людей.