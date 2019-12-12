В Москве идет церемония прощания с Юрием Лужковым

Вдова и две дочери экс-мэра принимают соболезнования от пришедших.

В Москве началась церемония прощания с экс-мэром столицы Юрием Лужковым. Напомним, градоначальник скончался 10 декабря в возрасте 83 лет – по предварительной информации, немецкие врачи не смогли вывести политика из наркоза после операции на сердце. Проводить Юрия Михайловича пришло множество людей – сейчас все они находятся у храма Христа Спасителя.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro отмечает, что первые цветы к гробу Лужкова возложили супруга Юрия Михайловича – Елена Батурина и две его дочери. Они же принимают соболезнования от всех пришедших. Семья экс-мэра приняла решение хоронить политика в закрытом гробу. Последний обрамлен флагом РФ.

Отдать дань памяти мэру пришли министр обороны Сергей Шойгу, бывший первый заместитель Лужкова в правительстве Москвы Ресин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, глава Сбербанка Герман Греф.

Похороны Лужкова на Новодевичьем кладбище состоятся около 15.20. Организовать их планируется в закрытом режиме.