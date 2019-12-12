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«У мамы стресс»: дочь Жасмин отказалась писать Деду Морозу

7-летняя девочка разуверилась в сказочном персонаже.

«У мамы стресс»: дочь Жасмин отказалась писать Деду Морозу
Жасмин. Фото Global look press

Во сколько лет дети перестают верить в сказки? У всех по-разному. Например, отпрыски Филиппа Киркорова, 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин, до сих пор просят подарки у Деда Мороза. В этом году мальчик решил заказать у него компьютер, а вот Алла пока не придумала, что хочет получить на праздник.

Между тем, их ровесница Маргарита Шор, дочь певицы Жасмин, уже перестала верить в волшебного старика. Певица с нелегким сердцем восприняла этот факт – все-таки не просто родителям дается взросление их отпрысков.

«У мамы стресс. Маргарита и раньше с легким недоверием относилась к существованию Деда Мороза, а в этом году совсем отказалась писать ему письмо. «Да что ему писать, если я в него не верю?» — резонно замечает ребенок. А маме с папой как подарки покупать теперь без письма?» — написала в своем блоге Жасмин.

Отметим, что Маргарита уже маленькая звездочка. Недавно она вместе с мамой получила премию Fashion People Awards kids в номинации «Семейные ценности». На церемонию вручения мама с дочкой пришли в ослепительно-алых платьях, приковав внимание публики к своим персонам.

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Алла Виктория и Мартин КиркоровыЖасминпевица Жасмин
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«У мамы стресс»: дочь Жасмин отказалась писать Деду Морозу
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