«Очень хорошая девочка»: Татьяна Буланова сообщила о скорой женитьбе сына

Певица Татьяна Буланова сообщила, что ее сын от первого брака Александр, которому сейчас 26 лет, в ближайшее время женится. Как заметила исполнительница, ей в ближайшее время «придется подкапливать деньги» на свадьбу.

«Саша несколько месяцев назад сделал предложение Ксении. Я только рада за ребят! Называю ее невесткой, очень хорошая девочка, работает в сфере благотворительности, помогает животным», — заметила Татьяна Буланова.

С выбором сына согласился и отец молодого человека Николай Тагрин. Торжество состоится в следующем году. Сама Буланова отметила, что всегда готова оказать сыну любую помощь организационного характера. Она уже давно мечтает о внуках. В то же время исполнительница отметила, что вряд ли сможет много времени проводить с внуками, если они появятся на свет у Александра. Причина достаточно банальна. Буланова много гастролирует с концертами. Зато деньгами она всегда готова помочь сыну.

Исполнительница добавила, что сын – самостоятельный человек. Работает бариста в кофейне. Он обожает музыку, играет на барабанах. Мечтает в будущем выступать на сцене. Как сказала Буланова, порой она дает сыну деньги. Он потом старается ей долг вернуть, хотя она и сопротивляется, сообщает «СтарХит».