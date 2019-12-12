Нечаянно: Александр Овечкин одним ударом отправил арбитра в больницу

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин применил силовой прием против арбитра Джона Макайзека. После этого столкновения судья не смог продолжить встречу. Его отвезли в больницу. Инцидент произошел в начале третьего периода встречи против команды «Бостон Брюинз».

Отметим, что Александр Овечкин, конечно, не хотел травмировать арбитра. Повреждение ему он нанес случайно. Игра продолжилась спустя несколько минут.

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Добавим, что в этой игре впервые с начала сезона супруг модели Анастасии Шубской не смог нанести по воротам соперников ни одного броска. Кроме того, Овечкин не набрал ни одного балла за результативность, что случается с ним крайне редко. Не исключено, что его вывел из равновесия этот неприятный эпизод.

Кстати, в этой игре команда Александра Овечкина смогла переиграть со счетом 3:2 одного из своих главных соперников. Оба клуба находятся на двух первых строчках в турнирной таблице Восточной конференции, сообщает «Спорт-Экспресс».