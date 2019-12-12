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И вновь неприятность: сыну Рудковской поставили в Венгрии не ту музыку

Гномыч еще не успел отойти от случая в Румынии, а тут опять казус.

И вновь неприятность: сыну Рудковской поставили в Венгрии не ту музыку
Саша Плющенко и Надя Навка. Фото Владимира Веленгурина. КП.

Саша Плющенко рассказал об очередном неприятном инциденте, который произошел с ним на гастролях за границей. На сей раз неприятность случилась в Венгрии.

Напомним, ледовое шоу Рудковской неласково встретили в Румынии. Приехав в ледовый дворец, Яна и ее муж Евгений Плющенко обнаружили, что покрытие еще не готово. Рискуя остаться совсем без зрителей, они перенесли свое выступление на утро следующего дня. Однако народ все-таки пришел.

Лед был готов не до конца, а во время репетиции и вовсе стал тонким, в некоторых местах зияли откровенные дыры, виднелись лужи. В итоге маленький Саша за одно выступление упал несколько раз. Не удержался на ногах и олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который и вовсе разрезал лезвием конька трубку с водой и устроил посреди льда фонтан. Расстроенные фигуристы отправились на гастроли дальше, пригрозив организаторам судебным разбирательством.

Впереди их ждала Венгрия, но и здесь не обошлось без неприятности. В этой стране маленькому Гномычу включили не ту музыку – вместо короткого трека поставили длинный.

«Они вообще офигели!» — охарактеризовал поступок венгров юный фигурист.

Тем не менее Саша остался доволен поездкой, ведь на гастролях ему подарили много игрушек. А в Румынии даже бросили на лед «денежку». Подобравший купюру Евгений Плющенко честно отдал ее сыну.

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Александр ПлющенкоЕвгений ПлющенкоПлющенкоСаша Плющенкосын Рудковской и ПлющенкоЯна Рудковская
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И вновь неприятность: сыну Рудковской поставили в Венгрии не ту музыку
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