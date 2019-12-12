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«Я не страдаю синдромом неоцененности»: Билан не поедет на концерт звезд Евровидения

По словам музыканта, дело не в том, что туда отправится его коллега Сергей Лазарев.

«Я не страдаю синдромом неоцененности»: Билан не поедет на концерт звезд Евровидения
Билан объяснил свой отказ ехать на концерт звезд Евровидения/http://globallookpress.com/

Музыкант Дима Билан в Instagram объяснил, почему отказался ехать в столицу Голландии Амстердам на концерт звезд Евровидения. Он отметил, что на него изначально вышли организаторы мероприятия. Они показали список участников, где были только победители конкурса. Музыкант со временем понял, что концерт сборный. На нем, как выяснилось, будут присутствовать не только победители Евровидения.

Как заметил певец, статус самого мероприятия поменялся. Его просто ввели в заблуждение первичным списком, в котором значились только победители Евровидения. Еще 15 ноября, узнав об этом, Билан предложил пересмотреть вопрос своего участия. В итоге он выступит 15 декабря на другом мероприятии — благотворительном концерте.

«Я не понимаю, зачем мухлевать с афишами. Мне организаторы присылали одну, а в соцсетях распространяли другую. Мне-то все равно. Я не страдаю синдромом неоцененности. Это развлечение для малолеток. Но есть правило. Если видишь мухлеж, то доверие сразу падает», — заметил он.

Билан отметил, что даже европейцы порой поднимают скандал и пытаются на волне хайпа продать больше билетов. С него, к примеру, организаторы просили компенсацию за отказ. Также он отметил, что не надо его стравливать с коллегой Сергеем Лазаревым, который поедет на концерт. У него отсутствует антагонизм к артистам из России, в частности, к Лазареву, который дважды был третьим на конкурсе.

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АмстердамГолландияДима БиланДима Билан последние новостиКонкурс ЕвровидениеСергей Лазарев
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«Я не страдаю синдромом неоцененности»: Билан не поедет на концерт звезд Евровидения
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