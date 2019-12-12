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«А где воспитание?»: мама Эмина прилюдно осадила знаменитого сына

12 декабря певцу исполнилось 40 лет.

«А где воспитание?»: мама Эмина прилюдно осадила знаменитого сына
Эмин. Фото Global look press.

Российско-азербайджанскому певцу Эмину 12 декабря исполнилось 40 лет. Артист уже успел отметить свой день рождения, кадрами с юбилея музыканта поделилась в своем блоге певица Катя Лель.

Родственники Эмина трогательно поздравили своего любимца. Удивительно скромные сыновья музыканта, близнецы Али и Микаил, заявили, что их папа «самый лучший» и они его «очень любят». Ну и, пользуясь случаем, попросили у отца собаку. Также выяснилось, что мальчики большие фанаты Тимати, Егора Крида и Элджея. Потом слово взяла мама, Ирина Иосифовна Агаларова.

«Эмиша, я не буду тебя хвалить за твои заслуги, твои стройки. Я скажу, что этот год – самый лучший для тебя. С рождением твоей дочери, начиная с 31 декабря по сегодняшний день, ты превзошел самого себя», — заявила родительница музыканта.

В этот момент Эмин что-то сказал, маму это сильно возмутило. «Ты что перебиваешь? А где воспитание?» — прилюдно отчитала Ирина Иосифовна своего взрослого сына и затем закончила свою речь.

Агаларова восхитилась тем, что ее сын помогает нуждающимся детям и старикам. И пожелала его детям стать еще лучше, чем их отец.

Напомним, кроме музыкальной деятельности, Эмин является успешным предпринимателем, вице-президентом группы компаний Crocus Group, специализирующихся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости. У артиста 4 детей. Близнецы Али и Микаил, а также дочь Амина появились в браке с Лейлой Алиевой. Малышка Афина родилась в отношениях с Аленой Гавриловой.

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«А где воспитание?»: мама Эмина прилюдно осадила знаменитого сына
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