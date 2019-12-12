В пресс-службе ТНТ объяснили, почему из эфира убрали «Слугу народа» с Зеленским

В пресс-службе телеканала ТНТ объяснили, почему из эфира убрали украинский сериал «Слуга народа», показав только первые три серии. Это, как пояснили на ТНТ, был продуманный маркетинговый ход. Остальные серии будут доступны с 12 декабря на крупной платной платформе.

В пресс-службе телекомпании особенно подчеркнули, что преследовали определенные цели. Важно добиться усиление узнаваемости платформы. Акцент был сделан на аудиторию, которая интересуется телевизионными премьерами, сообщает РИА «Новости».

Сериал «Слуга народа» про простого школьного учителя необычайно популярен на Украине. Именно этот проект, по сути, прославил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперты не исключают, что благодаря «Слуге народа» жители Украины, что называется, поверили Владимиру Зеленскому и голосовали за него на выборах президента страны. Отметим, что депутаты Рады уже поинтересовались у главы государства, «за сколько он продал» сериал, чтобы его показывали на территории России.