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Эммануил Виторган отправился на гастроли с маленькой дочерью

Девочка уже давно привыкла к совместным поездкам с родителями.

Эммануил Виторган отправился на гастроли с маленькой дочерью
Эммануил Виторган с супругой. Фото Global look press.

27 декабря народному артисту Эммануилу Виторгану исполнится 80 лет. В честь этого события актер вышел на сцену ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге, чтобы блистать в музыкальном спектакле «Хищники» в роли 50-летнего дворянина Петра Егоровича Урбенина. Мюзикл был поставлен по повести Чехова «Драма на охоте». Спектакль полностью посвятили юбиляру.

Примечательно, что на гастроли артист отправился вместе со своей супругой Ириной и полуторагодовалой дочерью Этель. Дорожным кадром Виторган поделился в своем блоге.

«Счастье, что Этель вкушает с младенчества все радости гастрольной жизни», — поддержал в комментариях коллегу актер Михаил Богдасаров.

Похоже, что народный артист ни на минуту не желает разлучаться со своими близкими. А вот 3-месячную Клару Виторган все-таки оставил дома. Актер признается, что души не чает в своей младшей наследнице. Иногда он подходит к ней спящей и проверяет, все ли с ней в порядке. В одной из программ Андрея Малахова «Прямой эфир» он даже призвал всех рожать детей.

Отметим, что Эммануил Гедеонович является многодетным отцом: у него 4 детей, 5 внуков и 2 правнука.

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Эммануил Виторган отправился на гастроли с маленькой дочерью
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