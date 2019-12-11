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Почем продал: с Зеленского спросили за трансляцию «Слуги народа» в России

Сериал с участием президента Украины показывают на канале ТНТ.

Почем продал: с Зеленского спросили за трансляцию «Слуги народа» в России
Владимиру Зеленскому не простили показ его сериала в России. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Старт сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на российском канале ТНТ не остался в стороне от внимания депутатов Верховной рады Украины. Представитель фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подал запрос президенту, который является бывшим актером, мол, разъясните, уважаемый руководитель страны, сколько российские телевизионщики заплатили за эту трансляцию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-канал депутата.

Господина Гончаренко, который поддерживает бывшего президента Петра Порошенко, интересует не только сумма продажи, но и когда произошла сделка. По всей видимости, Зеленского хотят обвинить в том, что он зарабатывает в России, ведь картину сняла компания «Студия Квартал 95», которую он в свое время создал.

Напомним, сериал вышел в Украине в 2015 году и имел большой успех. Зеленский в нем играет учителя истории, который хлестко критикует правительство, получает народную поддержку и сам становится президентом. Для исполнителя главной роли это была практически пророческая картина. На ТНТ ее начали показывать 11 декабря.

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Тэги:

Верховная радаВладимир Зеленскийдепутатпрезидент УкраиныСлуга народаТНТУкраина
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Почем продал: с Зеленского спросили за трансляцию «Слуги народа» в России
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