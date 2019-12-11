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Актер из «Игры престолов» признался, что начал заикаться после съемок сериала

Джон Брэдли сильно вжился в роль и нервные потрясения дали о себе знать.

Актер из «Игры престолов» признался, что начал заикаться после съемок сериала
Джон Брэдли, сыгравший Сэмвелла Тарли в "Игре Престолов", признался, что начал заикаться после работы в сериале ФОТО: кадр из фильма

Актер Джон Брэдли, сыгравший Сэмвелла Тарли в сериале «Игра престолов», признался, что после завершения работы над проектом у него начались проблемы с речью. Иногда, в минуты сильных душевных переживаний, он заикается. Для роли Сэма приходилось имитировать заикание и теперь эта привычка никак не исчезнет.

Он признается, что во время съемок были моменты, когда по-настоящему не мог сказать какую-то фразу. И дело было вовсе не в Сэме, а в самом Джоне.

Актер уверен, что до подобного состояния его довела тревожность, которая появилась во время работы над «Игрой престолов». Звезда не может не признавать, что данная особенность речи стала мешать работе и на новых кастингах ему часто отказывают в ролях, так как порой трудно справиться с заиканием, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее писатель-фантаст Джордж Мартин признался, что популярный во всем мире сериал «Игра престолов», снятый по мотивам его книг, мог быть продлен еще на несколько сезонов. Но из-за разногласия со сценаристами заключительная серия получилась вовсе не такая, какой ее задумывал автор, пишет сайт argumenti.ru.

 

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«Игра престолов»
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Актер из «Игры престолов» признался, что начал заикаться после съемок сериала
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