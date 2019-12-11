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Как в баснях Крылова: гиены стащили мясо у львов, пока те выясняли, кто сильнее

Люди, снимавшие дележку добычи между царями зверей, стали свидетелями дерзкой кражи.

Как в баснях Крылова: гиены стащили мясо у львов, пока те выясняли, кто сильнее
Гиены обвели грозных львов вокруг пальца. Фото: Herbert Kratky/imageBROKER.com

В YouTube появилось видео, снятое в Африке, в западном Серенгети. Исследователи местной фауны запечатлели на камеру интересное событие в жизни животных: два бродячих льва зашли на территорию местного прайда и отбили у львиц остатки их добычи. Однако, пока цари зверей заявляли свои права на тушу антилопы, ее стащили буквально из-под носа хитрые гиены.

Коварные падальщики сновали неподалеку и терпеливо ждали, пока самцы господствующего вида повздорят с самками, а потом и между собой. И стоило гордым хищникам на секунду отвернуться, как воришки тут же умыкнули еду себе, под одобрительный хохот людей, снимающих процесс дележки.

Согласитесь, сюжет, достойный произведения Крылова. Мораль сей басни такова: и Моська может красть у льва.

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Африкадикие животныеживотныекражалев
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Как в баснях Крылова: гиены стащили мясо у львов, пока те выясняли, кто сильнее
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