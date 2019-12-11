«Поддержка» Заворотнюк в Instagram опубликовала первый пост после перерыва

В аккаунте поддержки Анастасии Заворотнюк в Instagram появился первый пост с конца ноября. Его авторы посетовали на то, что «затишье» было недолгим (около 20 дней), и снова приходится опровергать недостоверную информацию. Опубликованная фотография представляет собой скриншот заголовков нескольких СМИ, посвященных состоянию 48-летней актрисы.

«А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию», — сообщается на странице поддержки.

Авторы страницы в очередной раз отметили, что не собираются давать никаких комментариев прессе из уважения к болеющему человеку — только опровергать домыслы желтой прессы. Семья Заворотнюк по-прежнему отказывается от распространения информации о состоянии «няни Вики».

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Напомним, в августе 2019 года Заворотнюк перестала появляться на публике, поползли слухи, что она тяжело больна. Близкие актрисы заявили, что она действительно проходит курс лечения, но что за болезнь сразила женщину — достоверных данных нет. За это время в прессе неоднократно появлялись страшные диагнозы, но поклонники телезвезды надеются на то, что с ней все будет хорошо.