Ушло советское детство: умерла создатель «Радионяни» Елена Лебедева

Те, кто рос в 70-80-е, должны помнить ее прекрасное творение, посвященное детям.

10 декабря умерла Елена Лебедева — основатель и автор популярной детской радиопрограммы Советского Союза «Радионяня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников женщины. Ее похоронят на Ваганьковском кладбище 14 декабря.

Известно, что Лебедева была ветераном Великой Отечественной войны и героем труда. Она создала культовую передачу для младшеклассников на Всесоюзном радио. «Радионяня» выходила в 1970-1980-х годах и приковывала к радиоприемникам детей разных возрастов. Во времена без компьютеров она стала хорошим подспорьем для родителей, желающих, чтобы ребенок узнавал что-то интересное и вне школы.

Авторами выпусков становились такие литераторы, как Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов и другие. Ведущие в шутливой музыкальной форме помогали детям запомнить правила русского языка, а также рассказывали о математике, физике, биологии, правилах дорожного движения и этических нормах. Вместе с «Радионяней» дети учились сочинять стихи и вести себя вежливо. Записи этих передач несколько раз издавались массовыми тиражами на грампластинках и аудиокассетах.