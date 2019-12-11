Буланова открестилась от «внебрачного сына», назвав его самозванцем

Певица заявила, что никогда не бросала своих детей, отказавшись встречаться с юношей.

Татьяна Буланова не скрывает: она уже успела привыкнуть к неадекватным фанатам. Однако на этот раз один из них артистку втянул в малоприятную историю. У исполнительницы появился «внебрачный сын». Молодой человек настаивает на том, что певица отказалась от него, когда он был еще ребенком. С тех самых пор юноша якобы грезит познакомиться со «знаменитой мамой», в надежде, что Буланова признает в нем родную душу.

Однако сама исполнительница от встреч с «предполагаемым родственником» отказалась наотрез. Татьяна уверяет, что никогда не бросала своих детей. Певица дважды становилась мамой: первенца Александра она родила от продюсера Николая Тагрина. В отношениях с футболистом Владиславом Радимовым на свет появился ее младший сын Никита.

Тем временем, юноша, назвавший себя сыном Булановой, настойчиво просит о встрече со звездой, заявляя, что он готов даже заплатить Татьяне ради того, чтобы иметь возможность увидеть ее. Сама певица выступает категорически против этой идеи, ссылаясь на то, что молодой человек выдает за действительность собственные фантазии.