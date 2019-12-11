iPhone 4 назвали главным гаджетом минувшего десятилетия

Англоязычное техническое издание The Verge составило список ста гаджетов, повлиявших на культуру в 2010-х годах. Аналитики отметили, что это десятилетие началось с «гонки смартфонов», а потом мировые бренды сосредоточились на создании новых видов оборудования, например, умных часов.

«Когда гаджеты работают, люди делают с ними фантастические и неожиданные вещи. Многие из гаджетов в нашем списке важны не потому, чего их создатели хотели достичь, а потому, что люди достигли с ними в руках», — пишет главный редактор издания Нилай Патель.

В список вошли новые виды очков, музыкальных колонок, наушников, фотокамер и даже спиннеры. Но первое место занял смартфон, который вышел в самом начале обозреваемого периода, — iPhone 4. Как пишет издание, журналисты даже не сомневались, что именно возглавит их топ. Это устройство они назвали самым красивым смартфоном из когда-либо созданных, являющимся основным шаблоном для телефонов по сей день. Операционная система этой модели получила возможность запускать фоновые задачи и впервые была официально названа iOS. Чип А4 внутри был первым разработанным компанией Apple процессором в телефоне, который на десять лет вывел этого производителя вперед других.

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Добавим, что второе место занял умный динамик Amazon Echo — цифровой помощник, отвечающий на вопросы пользователя. Третья строчка за ноутбуком 2013 года выпуска Macbook Air, который, по мнению составителей рейтинга, был идеально тонким и совершенным по форме.

А с каким гаджетом у вас связано минувшее десятилетие?