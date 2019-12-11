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Клещ Цой: российский ученый присвоил насекомому имя любимого кумира

Объясняя свой поступок, исследователь привел в пример стреляющих креветок, названых в честь рок-группы Pink Floyd, и жуков-пилоусов, которые прославляют имя исполнителя Егора Летова.

Клещ Цой: российский ученый присвоил насекомому имя любимого кумира
Именем Виктора Цоя назвали клеща ФОТО: кадр из фильма "Игла"

Российский исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов дал имя легендарного исполнителя Виктора Цоя клещу. Новый вид кровососущих он привез из Малайзии, где был в командировке.

Россиянин трудится в Институте зоологии Братиславы и в 2019 году команда специалистов побывала с рабочим визитом в азиатской стране. Из малайзийских лесов было привезено насекомое и оказалось, что данный вид не был ранее известен науке.

Представитель панцирных клещей был не похож на своих сородичей из-за имеющегося у него сетчатого узора. Также у неопознанного вида было несколько дополнительных щетинок. Результаты своего исследования ученый изложил в журнале Systematic & Applied Acarology.

Новый вид насекомых первооткрыватель назвал в честь своего кумира — лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Теперь кровососущий известен науке, как Trachyoribates viktortsoii.

Объясняя свое решение ученый признался, что музыкант сыграл очень важную роль в его судьбе. Он также напомнил, что довольно часто вновь открытые виды называют в честь известных персон: например, стреляющие креветки названы в честь рок-группы Pink Floyd, а жуки-пилоусы – в честь исполнителя Егора Летова, сообщает сайт Радио «КП».

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Клещ Цой: российский ученый присвоил насекомому имя любимого кумира
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