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Краснодар — в топе, Москва – в …: названы самые комфортные города России

Рейтинг рассчитывался исходя из качества среды, стоимости услуг, уровня жизни и других параметров.

Краснодар — в топе, Москва – в …: названы самые комфортные города России
Город Москва. Фото: Википедия

Институт территориального планирования «Урбаника» опубликовал рейтинг самых доступных и комфортных для жизни городов России. Места распределялись из расчёта нескольких параметров: обеспеченность людей жильём, транспортная доступность, уровень преступности, климат и экология, также учитывалась стоимость услуг – уровень зарплат, цены на покупку и аренду квартир, коммунальные услуги, покупательская способность.

По результатам масштабного исследования первое место занял Краснодар. Город, который скоро войдёт в список миллионников, набрал высшие баллы по климату и обеспеченности населения жильем по невысокой стоимости.

Город Краснодар. Фото
Город Краснодар. Фото: Википедия

Второе и третье места заняли Сургут и Санкт-Петербург, урбанисты отметили благоустроенную городскую среду, высокий уровень жизни и адекватное соотношение цен и зарплат.

Также в пятерку лучших вошли Тюмень и Калуга, их назвали и комфортными и доступными для проживания. Кстати, количество населения в Тюмени за последние годы увеличилось в два раза – с 400 до 800 тысяч человек.

ТОП-10 лучших городов замыкают Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь.

Москва попала в рейтинг только на 52-е место. В столице России слишком высока стоимость жизни в сравнении с зарплатами, а также плохая экология и загруженные автомобильные дороги, сообщает РБК. Кроме того, в Москве на одного человека приходится только 20 кв. м жилья, что недостаточно для комфорта.

Скриншот рейтинга городов России
Скриншот рейтинга городов России

Севастополь занял только 98-е место, набрав высокие баллы за климат и экологию, но из-за дорогой стоимости аренды, коммуналки и других услуг опустился в самый конец рейтинга.

Последнее место занял Уссурийск. Эксперты считают, что в этом городе низкие зарплаты, не самое дешевое жилье, мало магазинов, а также плохая освещенность. К слову, власти Уссурийска уже выразили свое несогласие с результатами исследования и попросили уточнить критерии рейтинга, сообщает РИА.

Интересно, что в рейтинг совсем не попал Норильск. Урбанисты отметили, что социальные и экономические условия в этом северном городе слишком специфичны, чтобы оценить их объективно. Дешевое жилье и высокие доходы сочетаются с транспортной оторванностью города от центра России и сложными климатическими условиями.

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Краснодар — в топе, Москва – в …: названы самые комфортные города России
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