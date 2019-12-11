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«Я побывал на празднике»: Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе

Юморист был разгневан тем, что журналисты лезут в его жизнь.

«Я побывал на празднике»: Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
Евгений Петросян. фото: globallookpress.com

Евгений Петросян всех удивил, когда стало известно, что он разводится с Еленой Степаненко, с которой прожил вместе больше 30 лет. Но не успели экс-супруги поделить совместно нажитое имущество, как появились слухи, что артист успел жениться. Сразу после известия о размолвке с женой появились слухи, что 74-летний мужчина крутит роман со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. А на днях в СМИ стали писать, что звезда «Кривого зеркала» женился на своей возлюбленной.

По некоторым данным, Евгений Ваганович и Татьяна оформили свои отношения в начале декабря. Теперь на заветном пальчике помощницы юмориста блестит кольцо с драгоценным камнем. Примечательно, что Степаненко заверила, что ни о какой свадьбе ничего не знает. При этом она выразила уверенность, что произошедшее не повлияет на решение суда по делу о разделе имущества. 30-летняя Брухунова не стала скрывать, что ее буквально атаковали журналисты, но ни подтверждать, ни отрицать слухи она не стала.

Теперь на разлетевшуюся новость о свадьбе отреагировал и сам Петросян. Он не стал скрывать, что журналисты его разгневали, при этом артист также не стал опровергать слухи.

«В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике», — написал юморист в соцсети.

Он также опубликовал фото с мероприятия, на котором запечатлен со своим адвокатом Сергеем Жориным. Они вместе побывали на премьере в Театре имени Табакова. По всей видимости, чтобы не накалить обстановку еще сильнее, юморист предпочел компанию юриста, а не своей возлюбленной. Поклонники недоумевают, почему Петросян решил сохранить интригу, так как его перестали бы донимать представители прессы, если бы он просто опроверг слухи, но юморист предпочел этого не делать.

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«Я побывал на празднике»: Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
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