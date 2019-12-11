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Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине

Если судить, конечно, по поисковым запросам Google в этом году.

Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине
Анастасия Заворотнюк стала самой популярной женщиной в Украине ФОТО: Global Look Press

В корпорации Google проанализировали, какие персоны больше всего интересовали украинцев в уходящем году. Первенство принадлежит Владимиру Зеленскому. Информацию о новом главе государства, результаты выборов и другие политические темы активнее всего запрашивают у поисковика пользователи с территории Незалежной.

Самой популярной женщиной по анализу гугл-запросов стала Анастасия Заворотнюк. Украинцы очень активно интересуются судьбой актрисы, которая борется с тяжелым заболеванием. Немногим меньше искали новости об умершей певице Юлии Началовой.

Замыкает тройку лидеров развлекательный контент. Среди популярных запросов значатся фильмы «Джокер», «Мстители: Финал», «Игра престолов», «Чернобыль».

В Google не удивлены данной расстановкой приоритетов и отмечают, что «традиционно люди на Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой», пишет kp.ru.

«Есть еще одна тенденция — становится все больше запросов на украинском языке», — прокомментировал подобную тематику поиска директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, пытаясь ограничить звезду от внешнего мира. Тем не менее, регулярно появляются слухи, что актриса страдает от тяжелой формы онкологии.

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Анастасия ЗаворотнюкВладимир ЗеленскийНовости googleЮлия Началова
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Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине
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