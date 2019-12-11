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Скромное наследство: Лужков оставил родственникам одну квартиру в Москве

Но стоит недвижимость примерно 600 миллионов рублей.

Скромное наследство: Лужков оставил родственникам одну квартиру в Москве
Стало известно, какое наследство Юрий Лужков оставил родным. ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП

Стало известно, какое наследство оставил родственникам экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Заводов, газет и пароходов в списках не оказалось — в собственности у политика была одна единственная квартира.

Недвижимость расположена в доме 1913 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице. Площадь — 450 квадратных метров, и цена соответствующая. Риэлторы оценивают объект, расположенный в одном из самых элитных домов Москвы, минимум в 600 миллионов.

Претендовать на квартиру могут супруга политика — бизнесвумен Елена Батурина — и дети.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхине. Брат Елены Батуриной рассказал телеканалу «360», что виделся с ним за пару дней до смерти. Юрий Михайлович был в отличном настроении и не жаловался на здоровье. Вскоре он отправился с супругой в Германию, где должен был пройти плановую операцию на сердце. Именно во время медицинской процедуры пациент скончался.

Его похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Юрий Лужков пришел на пост мэра Москвы в 1992, в 2010-м он был освобожден от занимаемой должности. Связывать свою дальнейшую жизнь с политикой Лужков не стал и решил заняться фермерским хозяйством в Калининградской области.

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Скромное наследство: Лужков оставил родственникам одну квартиру в Москве
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