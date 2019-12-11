«У него были романы, я об этом знала»: жена Щербакова не таит обиды на мужа

Народному артисту Борису Щербакову 11 декабря исполнилось 70 лет. Его супруга Татьяна Бронзова в связи с этой датой предалась воспоминаниям о юбиляре.
Женщина рассказала, что все 46 лет она живет с мужем как за каменной стеной – мужчина он ответственный. И, если уж женился, заботу о супруге он проявляет в полной мере: полностью обеспечивает семью, а если Татьяна заболеет, находит для нее лучших докторов, покупает сам лекарства.
«До того, как мы зарегистрировались, Боря таким не был. Любил погулять. А как расписались, он круто изменился», — заметила она в интервью КП.
При этом жена артиста признает – верен ей Борис не был, она прекрасно знала о романах и увлечениях своего супруга. Да и трудно было о них не догадываться, ведь актрисы, с которыми крутил интрижки ее благоверный, сами рассказывали об их отношениях прессе. Однако Щербаков придерживался правила: «Не пойман – не вор».
«Он мне говорил: «Таня, какие проблемы? Я тебя люблю, я дома с тобой, а не где-то там еще. Ты и наш сын Вася для меня в жизни все»», — сказала Татьяна Бронзова.