«У него были романы, я об этом знала»: жена Щербакова не таит обиды на мужа

Народному артисту Борису Щербакову 11 декабря исполнилось 70 лет. Его супруга Татьяна Бронзова в связи с этой датой предалась воспоминаниям о юбиляре.

Женщина рассказала, что все 46 лет она живет с мужем как за каменной стеной – мужчина он ответственный. И, если уж женился, заботу о супруге он проявляет в полной мере: полностью обеспечивает семью, а если Татьяна заболеет, находит для нее лучших докторов, покупает сам лекарства.

«До того, как мы зарегистрировались, Боря таким не был. Любил погулять. А как расписались, он круто изменился», — заметила она в интервью КП.

При этом жена артиста признает – верен ей Борис не был, она прекрасно знала о романах и увлечениях своего супруга. Да и трудно было о них не догадываться, ведь актрисы, с которыми крутил интрижки ее благоверный, сами рассказывали об их отношениях прессе. Однако Щербаков придерживался правила: «Не пойман – не вор».