«Это часть его культуры»: Дапкунайте общается с сыном на литовском языке

Ингеборге Дапкунайте уже пять лет работает в российском театре, живет в Москве, однако со своим трехлетним сыном Алексом предпочитает говорить на литовском, пишет «ОК!».

«Вся моя семья — литовцы, мы все общаемся. Ну и, кроме того, литовский язык невероятно красивый для меня. Потом, это же часть и его, сына, культуры. Да и кому мешает знание еще одного языка?» — сказала она.

По словам звезды, в Москве есть еще несколько человек, с которыми актриса общается на родном языке. Алекс же спокойно говорит на двух языках сразу. На родном — с мамой, на русском — с окружающими.

Ингеборге призналась, что она боялась рождения сына, ей казалось, что ребенок ограничивает свободу. Но когда малыш родился (Дапкунайте было уже 53 года), она поняла, что была не права. Нет никакого ограничения, есть просто другие смыслы существования.