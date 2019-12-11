НОВОСТИ

«Это часть его культуры»: Дапкунайте общается с сыном на литовском языке

Актриса живет в Москве и работает в театре Наций.

«Это часть его культуры»: Дапкунайте общается с сыном на литовском языке
Ингеборге Дапкунайте. Фото Global look press.

Ингеборге Дапкунайте уже пять лет работает в российском театре, живет в Москве, однако со своим трехлетним сыном Алексом предпочитает говорить на литовском, пишет «ОК!».

«Вся моя семья — литовцы, мы все общаемся. Ну и, кроме того, литовский язык невероятно красивый для меня. Потом, это же часть и его, сына, культуры. Да и кому мешает знание еще одного языка?» — сказала она.

По словам звезды, в Москве есть еще несколько человек, с которыми актриса общается на родном языке. Алекс же спокойно говорит на двух языках сразу. На родном — с мамой, на русском — с окружающими.

Ингеборге призналась, что она боялась рождения сына, ей казалось, что ребенок ограничивает свободу. Но когда малыш родился (Дапкунайте было уже 53 года), она поняла, что была не права. Нет никакого ограничения, есть просто другие смыслы существования.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездИнгеборга ДапкунайтеИнгеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это часть его культуры»: Дапкунайте общается с сыном на литовском языке
Интересно?
Поделись с друзьями: