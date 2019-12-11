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«Это была шокирующая история»: Брекоткин вспомнил о конфликте «Уральских пельменей» с Нетиевским

Юморист не исключил, что в будущем они могут найти с коллегой «точки соприкосновения».

«Это была шокирующая история»: Брекоткин вспомнил о конфликте «Уральских пельменей» с Нетиевским
Брекоткин высказался о конфликте с Нетиевским/http://globallookpress.com/

Шоумен и один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что очень болезненно воспринял историю с конфликтом, который в 2015 году произошел у участников проекта с тогдашним директором Сергеем Нетиевским. Именно после этого начались суды, которые не окончены до сих пор.

«Это была шокирующая история, но что случилось, то случилось. Неизвестно, как она закончится. Может быть, мы как-то сможем найти еще точки соприкосновения, говорят, время лечит», — заявил Дмитрий Брекоткин.

Как сказал юморист, случившееся скорее даже не трагедия, а драма. Все-таки вместе с Нетиевским участники шоу были десятки лет. В то же время он считает, что творчество продолжается и переживать излишне не стоит.

Брекоткин отметил, что одни говорят, что Нетиевский был никем в коллективе, другие утверждают, что он главный лидер. Сам шоумен думает, что правда в этом непростом вопросе где-то посередине. В то же время он не стал отрицать, что именно Нетиевский был в команде «организаторским локомотивом», сообщает портал Е1.

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Дмитрий БрекоткинСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"
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«Это была шокирующая история»: Брекоткин вспомнил о конфликте «Уральских пельменей» с Нетиевским
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