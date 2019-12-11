Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой

Откуда у актрисы появились миллионы на счетах, еще предстоит узнать в ходе заседаний.

Весной 2019 года ушла из жизни звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая, однако заседания судов по украденным у нее миллионам продолжаются по сей день.

Как пишет КП, о пропаже 38 млн рублей со счетов актрисы стало известно год назад, когда ее сестра София Шегельман решила увезти родственницу в Израиль. Выяснилось, что у звезды пропал паспорт, а вместе с ним и деньги со счетов. В банке сказали, что их выдали по доверенности бывшего концертного директора актрисы Ксении Рубцовой. Против нее завели уголовное дело по 159-й статье УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Приличная сумма также пропала из дома Быстрицкой. Как оказалось, Малый театр по какой-то причине продолжал платить ей немалую зарплату – свыше 160 тыс. рублей в месяц. И это притом, что актриса давно уже не выходила на сцену. В итоге за 10 месяцев у нее накопилось 1 млн 640 тыс. рублей. Когда сестра решила проверить наличность, оказалось, что там осталось всего 62 тыс. рублей.

Прошедшее накануне заседание суда породило больше вопросов, чем ответов. В обвинительном заключении почему-то указали две суммы пропавших денег – 38 млн и 35 млн 200 тыс. рублей.

Кроме того, суд недоумевал – откуда в принципе у престарелой актрисы такие деньги? Даже у народной любимицы. Ведь в «Тихом Доне» она сыграла Аксинью целых 60 лет назад!