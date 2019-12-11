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«Он охрип, и ему не понравилось»: Эрнст несколько дней записывал «прощальное поздравление» Ельцина

Американские журналисты вспомнили, как первый российский президент уходил в отставку.

«Он охрип, и ему не понравилось»: Эрнст несколько дней записывал «прощальное поздравление» Ельцина
Эрнст несколько раз записывал с Ельцин его новогоднее поздравление/http://globallookpress.com/

Журналисты издания The New Yorker поделились воспоминаниями генерального директора Первого канала Константина Эрнста о том, как первый президент России Борис Ельцин записывал свое знаменитое «прощальное поздравление» в конце 1999 года.

Первый раз запись состоялась 29 декабря. Впрочем, Борис Ельцин остался недоволен. «Он охрип, и ему не понравилось», — вспоминал позже в беседе с американскими журналистами Константин Эрнст.

Далее события развивались следующим образом. Ельцин сказал Эрнсту, что надо записать еще раз. В итоге было решено это сделать в пять утра 31 декабря 1999 года. Когда Эрнст увидел копию новой речи Ельцина, то испытал шок. Там как раз и были знаменитые слова: «Я устал, я ухожу».

Эрнст, как говорят американские журналисты, сказал помощнику продюсера ввести текст выступления в телесуфлёр. Он не хотел, чтобы другие члены съёмочной группы о чем-то догадались. В итоге для всех слова Бориса Ельцина стали сюрпризом, сообщает Ura.ru.

Добавим, что Борис Ельцин родился в небольшом поселке Бутка Талицкого района Свердловской области. Президентом России он был с 1991 по 1999 год.

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«Он охрип, и ему не понравилось»: Эрнст несколько дней записывал «прощальное поздравление» Ельцина
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