«Он охрип, и ему не понравилось»: Эрнст несколько дней записывал «прощальное поздравление» Ельцина

Американские журналисты вспомнили, как первый российский президент уходил в отставку.

Журналисты издания The New Yorker поделились воспоминаниями генерального директора Первого канала Константина Эрнста о том, как первый президент России Борис Ельцин записывал свое знаменитое «прощальное поздравление» в конце 1999 года.

Первый раз запись состоялась 29 декабря. Впрочем, Борис Ельцин остался недоволен. «Он охрип, и ему не понравилось», — вспоминал позже в беседе с американскими журналистами Константин Эрнст.

Далее события развивались следующим образом. Ельцин сказал Эрнсту, что надо записать еще раз. В итоге было решено это сделать в пять утра 31 декабря 1999 года. Когда Эрнст увидел копию новой речи Ельцина, то испытал шок. Там как раз и были знаменитые слова: «Я устал, я ухожу».

Эрнст, как говорят американские журналисты, сказал помощнику продюсера ввести текст выступления в телесуфлёр. Он не хотел, чтобы другие члены съёмочной группы о чем-то догадались. В итоге для всех слова Бориса Ельцина стали сюрпризом, сообщает Ura.ru.

Добавим, что Борис Ельцин родился в небольшом поселке Бутка Талицкого района Свердловской области. Президентом России он был с 1991 по 1999 год.