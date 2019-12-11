«Вела себя стеснительно»: миллионер Ребров объяснил, чем его очаровала Шурыгина

Всего пару месяцев назад Диана Шурыгина сообщила о том, что разводится со своим мужем, телеоператором Андреем Шляниным. И вот новость – девушка вовсю встречается с миллионером Денисом Ребровым и даже переехала в его квадратные метры в «Москва-Сити».

И, если раньше влюбленные делали вид, что они просто друзья, теперь играть в эти игры не имеет смысла. Развод объявлен – маски сброшены. Новый возлюбленный Шурыгиной рассказал «СтарХиту», что их отношения завязались еще в тот момент, когда Шурыгина была в браке.

Свое первое впечатление от встречи с Дианой Ребров описывает так: «Она привлекла меня своим поведением. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась показать себя настоящую», — признался он.

Вначале они пообедали втроем вместе с ее мужем в ресторане, потом завязалась переписка и девушка дала парню свой телефон. Ну а дальше – жаркие встречи и совместный отпуск на Бали, закончившийся заявлением на развод со Шляниным. При этом девушка клялась, что причина их расставания – обычная скука, дескать, их отношения с мужем стали слишком обыденными. Впрочем, если сопоставить жизнь с обычным оператором с бытием миллионеров, конечно, второе может показаться более прекрасным. Так что по-своему девушка права.