«Он пытается очернить и унизить талантливых людей»: Успенская раскритиковала Лозу

Певица Любовь Успенская в Instagram нелестно отозвалась о музыканте Юрии Лозе. Поводом послужило одно из недавних интервью автора песни «Плот», которое он дал телеканалу «Россия-1» при большом скоплении гостей в студии. Разговор зашел о певице Софии Ротару. Лоза заявил, что не может ничего плохого сказать об исполнительнице. Негативные слова в адрес России он назвал надуманными. Между тем Лоза напомнил, что все российские артисты, которые выступают на Украине, платят так называемый «налог на армию». Деньги идут на содержание, в том числе, украинских войск. В качестве примера он привёл как раз Успенскую и сатирика и писателя Михаила Жванецкого. Как известно, у них не так давно было концерты на Украине.

Успенская отметила, что никогда не понимала таких людей, как Юрий Лоза. Им, как она считает, движет собственная посредственность и карьерные неудачи. Он не может, как думает Успенская, критически воспринимать действительность. Исполнительница напомнила, что еще Иосиф Кобзон называл Ротару «королевой фонограммы».

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«Он пытается очернить и унизить талантливых людей. Я не понимаю этой злобы, не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в неё украинский народ просто для того, чтобы о нем вспомнили», — заявила Успенская.

Как сказала «королева русского шансона», для нее высшая ценность – это мир и любовь, а не разного рода сплетни, которые распускает музыкант. Она хочет просто радовать своей музыкой людей. К грязи, которую выливает на нее Юрий Лоза, она не хочет иметь никакого отношения.