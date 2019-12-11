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«Надоели с Киркоровым!»: в дочери Стоцкой опять разглядели сходство с певцом

Звезда уже устала отбиваться от назойливых комментаторов.

«Надоели с Киркоровым!»: в дочери Стоцкой опять разглядели сходство с певцом
Стоцкая с сыном Сашей и Мартин Киркоров. Фото Алены Мартыновой. КП

Не так давно на детском новогоднем балу Тatler сын Анастасии Стоцкой Саша признался, что ему жутко надоели сравнения с сыном Киркорова Мартином. Мальчиков даже на улице путают.

«Сначала мне было смешно, а теперь уже надоело. Он на меня совсем не похож!» — сказал парень корреспонденту КП.

Устала от намеков на родство и сама Анастасия. «Может быть, это кому-то и кажется смешным, но меня раздражает, когда читаю про себя подобные нелепицы. Потому что близкие могут это воспринять серьезно, поверить. Поэтому я просто блокирую людей, которые пишут у меня на странице подобную чушь или оскорбляют», — заявила она в сентябре этого года порталу Дни.ру.

Дочь Стоцкой. Фото
Дочь Стоцкой. Фото https://www.instagram.com/100tskaya/

Однако, похоже, что певица уже устала подчищать свой Instagram. Выложив в Сеть новую фотографию с двухлетней Верочкой, она развязала новую словесную баталию среди своих подписчиков. Естественно, нашлось немало тех, кто счел девочку поразительно похожей на Филиппа Киркорова. Стоцкая просто промолчала в ответ, а вот ее верные поклонники не стали оставаться в стороне.

«Люди, вы задолбали уже Анастасию с Киркоровым. Просто у Насти муж черненький, а дети похожи на маму, только черненькие», «Анастасия! Настенька, принимайте все комментарии с улыбкой, пусть пишут всякую чушь, не обращайте внимание на глупые высказывания», «Надоели вы со своим Киркоровым! На родителей своих она похожа! Красавица девочка!» — можно увидеть в комментариях блога звезды.

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«Надоели с Киркоровым!»: в дочери Стоцкой опять разглядели сходство с певцом
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