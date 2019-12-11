«Надоели с Киркоровым!»: в дочери Стоцкой опять разглядели сходство с певцом

Не так давно на детском новогоднем балу Тatler сын Анастасии Стоцкой Саша признался, что ему жутко надоели сравнения с сыном Киркорова Мартином. Мальчиков даже на улице путают.

«Сначала мне было смешно, а теперь уже надоело. Он на меня совсем не похож!» — сказал парень корреспонденту КП.

Устала от намеков на родство и сама Анастасия. «Может быть, это кому-то и кажется смешным, но меня раздражает, когда читаю про себя подобные нелепицы. Потому что близкие могут это воспринять серьезно, поверить. Поэтому я просто блокирую людей, которые пишут у меня на странице подобную чушь или оскорбляют», — заявила она в сентябре этого года порталу Дни.ру.

Однако, похоже, что певица уже устала подчищать свой Instagram. Выложив в Сеть новую фотографию с двухлетней Верочкой, она развязала новую словесную баталию среди своих подписчиков. Естественно, нашлось немало тех, кто счел девочку поразительно похожей на Филиппа Киркорова. Стоцкая просто промолчала в ответ, а вот ее верные поклонники не стали оставаться в стороне.