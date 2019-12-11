Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским стартует на ТНТ

11 декабря в 19.00 на ТНТ начинается показ телесериала «Слуга народа», в котором главную роль исполнил Владимир Зеленский, сообщает офсайт канала. Фильм стал отчасти пророческим для президента Украины.

Ныне глава Незалежной, а на момент съемок обычный актер сыграл роль рядового учителя, который в порыве чувств произнес патриотическую речь. Его слова просочились в Сеть и наутро он проснулся знаменитым. С подачи своих учеников он идет на выборы президента и побеждает в них.

Над картиной работала небезызвестная юмористическая студия «Квартал 95», которая выросла из одноименной команды Владимира Зеленского. Сериал был приобретен американским кино-концерном Netflix. Также он имел огромный успех на украинском телевидении в 2015 году. Российские телезрители увидят проект впервые, хотя интернет-пользователи уже имели возможность познакомиться с ней по подписке на платформе «КиноПоиск».