Российский издатель погиб вместе с супругой при странных обстоятельствах

Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай умер при странных обстоятельствах. О смерти ключевого сотрудника коллеги Александра узнали лишь 10 декабря. В пресс-службе издания на официальной странице в Facebook рассказали, что Рай вложил много личных ресурсов, чтобы превратить блог банка в полноценное издание, которое очень любимо среди корпоративных клиентов.

«Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов. Уход Саши — это огромная человеческая потеря, Саша был классным человеком, крутым профессионалом и неутомимым генератором идей, настоящим сердцем «Т-Ж» », — говорится в сообщении.

Важно подчеркнуть, что обстоятельства гибели молодого медиаменеджера не раскрываются. Журнал приостановил выпуск на 10 и 11 декабря. Вместе с Александром погибла и его супруга. У пары остался сын, отмечает vc.ru.