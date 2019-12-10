Ведущий «Званого ужина» спас людей из огня

Ведущий передачи «Званый ужин» Григорий Шевчук стал ангелом-хранителем для своих соседей. Украинец сумел спасти людей из огня ночью. Журналистам мужчина рассказал, что около часа ночи почувствовал в пределах своей квартиры запах гари и жженого пластика. Понимая, что дело может быть плохо, он обследовал сначала свое жилище, а затем вышел в коридор на этаже, в подъезд, а затем и на улицу.

Только со стороны двора Шевчуку удалось увидеть, что на девятом этаже его дома горит балкон. «Комсомольской правде» Григорий рассказал, что сразу же вызвал пожарных. Пока ждали сотрудников экстренных служб, Шевчук «спасал людей и бил в колокола».

«Приехали пожарные, рукав подключили прямо на этаже и быстро все потушили. Причину пока не знаю, возможно, там проводка замкнула. Ну это и не важно. Главное, что никто не пострадал», – резюмировал он.