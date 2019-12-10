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Пришлось спасать полицейским: кошка застряла головой в пакете от чипсов

При проведении спасательной операции ни одно животное не пострадало.

Пришлось спасать полицейским: кошка застряла головой в пакете от чипсов
Черный кот. Фото: КП/Метелкин Дмитрий

В Сети стало вирусным видео с котиком, который попал в сложную жизненную ситуацию – зверь залез головой в пакет из-под чипсов и не смог самостоятельно освободиться. На его счастье район патрулировал офицер полиции, он-то и пришел на помощь животному. Видео спасения животного было опубликовано в YouTube калифорнийским полицейским департаментом.

Также представители полиции отметили, что за кошкой гналась собака, сержант вовремя нашел ее и освободил. «Кот был спасен нашим сотрудником, и никто из животных не пострадал», – рассказал офицер.

Ранее мы рассказывали о кошке, которая сбежала из дома и была найдена лишь через 536 дней. Хозяева призвали владельцев потерявшихся животных не терять надежду.

А еще мы писали о говорящем коте, который научился мяукать что-то похожее на «Ну, привет» на английском языке.

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Пришлось спасать полицейским: кошка застряла головой в пакете от чипсов
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