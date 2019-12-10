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Сосо Павлиашвили не придет на похороны Юрия Лужкова

Певец признался, что вообще не посещает траурные мероприятия из-за запрета врачей.

Сосо Павлиашвили не придет на похороны Юрия Лужкова
Сосо Павлиашвили. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Сосо Павлиашвили не появится на похоронах скончавшегося во вторник, 10 декабря, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Журналистам портала Teleprogramma.pro грузинский артист рассказал, что несмотря на глубокое уважение, которое он испытывал к общественному деятелю, проводить его в последний путь он не сможет. Невозможность этого он объяснил запретом врачей.

«Я вообще не хожу на похороны. Мне медики не разрешают по состоянию здоровья», — пояснил он.

Юрий Михайлович Лужков. Фото
Юрий Михайлович Лужков. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Павлиашвили отметил, что при жизни Лужков был историческим человеком.

«Каждый человек имеет право относиться к другому человеку так, как он посчитает нужным, но Юрий Михайлович – это человек, который жил в XX веке, но был человеком XXI века. Я встречался с ним несколько раз. Очень тепло было. Он, кстати, очень любил Грузию и относился ко мне по-отцовски. Я к нему отношусь с большим уважением, он, безусловно, историческая личность. Я приношу глубочайшие соболезнования его семье», — резюмировал он.

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Сосо Павлиашвили не придет на похороны Юрия Лужкова
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